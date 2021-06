VGMA 2021: Full list of winners at the awards night pop up

The 22nd edition of the Vodafone Ghana Music Awards has come to a successful end with gospel singer Diana Hamilton picking up the most prestigious award of them all.

See the full list of winners below.

Best Gospel Song Of The Year

Blessed – Akesse Brempong ft Joe Mettle

Flavour everywhere – Celestine ft Blessing Wanjiru

Adom – Diana Hamilton – WINNER

Jesus Over Do – Empress Gifty

Yesu mo – Joe Mettle

Jesus – MOG music

Jejeli – Kobby Psalm ft Okey Sokay

Who say God no dey – Kofi Kakari

Best HighLife Song Of The Year

Posti me – Akwaboah

Play boy – Dada Hafco ft Akwaboah

Enjoyment – Kidi – WINNER

Behind the scenes – Kofi Kinaata

Open gate – Kuami Eugene

Asa bone – Lord Paper ft Bosom P Young

Later – Mr Drew ft kelvyn boy

Party – Sista Afia ft Fameye

Best HipLife Song Of The Year

Thank God – Dope Nation ft Kofi Kinaata

Enough is Enough – Eno Barony ft Wendy Shay

Long life – Fameye ft Kwesi Arthur

No Dulling – Keche ft Kuami Eugene – WINNER

Dwe Remix – Krymi X Mr Drew ft All Stars

Pilolo – Strongman ft Kelvyn boy

Happy day – Sarkodie ft Kuami Eugene

Ghetto boy – Tulenkey ft Kelvyn boy & Medikal

Best Hip-Hop Song Of The Year

Ataa Adwoa – Bosom P young

Otan Hunu – Deed people ft Rich Kent

Akobam – Joey B ft Kofi Mole & Medikal

Ekorso – Kofi Jamar ft Yaw Tog & Y Pee

Money – Kweku Flick

Live from 233 – Kwesi Arthur

Sore – Yaw Tog ft O’ Kenneth, City Boy, Reggie & Jay Bhad – WINNER

Force Dem to play nonsense – Eno Barony ft Sister Derby & Strongman

Hiplife/Hip Hop Artist of the Year

Medikal – WINNER

Sarkodie

Eno Barony

Strongman

Bosom P-Yung

DopeNation

Joey B

Amerado

Best Reggae Dancehall Song Of The Year

Why – Adina – WINNER

Sheriff – Mzvee

Forever – Samini

Lonely – Jah Lead

Killy Killy Remix – Larusso ft Stonebwoy & Kwesi Arthur

Make up – Kapun ft Stonebwoy

Gye diee – Ras Kuuku ft MOG music

Mi dey up Remix – Kofi Jamar ft Stonebwoy

Best Collaboration of the Year

Sarkodie feat. Kuami Eugene – WINNER

Best EP Of The Year

KiDi -Blue EP – WINNER

Best International Collaboration Of The Year

Kwesi Arthur – Baajo ft Joeboy – WINNER

Best AfroBeats/ AfroPop Song Of The Year

Take care of you – Adina ft Stonebwoy

Inna song – Darkovibes ft King Promise

Forever – Gyakie

Maria – Camidoh

Emergency – Wendy Shay ft Bosom P young

Sisa – King Promise

Turn on the lights – Kwesi Arthur

MoMo – Kelvyn boy ft Muggez & Darkovibes

Say cheese – Kidi – WINNER

VGMA Unsung Act

Oseikrom Sikanii

Nanky - Winner

Kwame Yogot

Malcolm Nuna

Adelaide The Seer

Kobby Tuesday

Naana Blu

Queen Dalyn

Best Rap Performance

Amerado – Best Rapper

Eno Barony – God Is a Woman – WINNER

Joey B – Cold

Medikal – Stop it

Sarkodie – Brown Paper Bag

Strongman Burner – Flawless

Best Higlife Artiste

Akwaboah

Fameye

Kofi Kinaata

Kuami Eugene – WINNER

Sista Afia

Dada Hafco

Best Gospel Artiste

Akesse Brempong

Celestine Donkor

Diana Hamilton

Empress Gifty – WINNER

Joe Mettle

Mog Music

Efe Grace

Eric Jeshrun

Best Reggae/Dancehall Artiste

Epixode – WINNER

Samini

Ras Kuuku

Kaphun

Larruso

Best Hiplife/Hip hop Artiste

Eno Barony

Joey B

Keche

Kofi Jamar

Kwesi Arthur

Medikal – WINNER

Sarkodie

Yaw Tog

Best Afrobebats/Afropop Artiste

Adina

Darkovibes

Camidoh

Kelvynboy

KiDi – WINNER

King Promise

Mr Drew

Wendy Shay

Album of the Year

Araba – Adina – WINNER

Kpanlogo – Darkovibes

Son of Africa – Kuami Eugene

The Truth – Medikal

Inveecible – MzVee

10AM – Strongman Burner

Blackstar – Kelvynboy

Lava Feels – Joey B

Best New Artiste

Amerado

Bosom P-Yung

Dead Peepol

Gyakie

Kofi Jamar

Kweku Flick

Larruso

Mr Drew – WINNER

Yaw Tog

Camidoh

Vodafone Ghana Music Awards Green Award

Kofi Kinaata – WINNER

Vodafone Most Popular Song of the Year

Atta Adwoa – Bosom P-Yung

Adom – Diana Hamilton – WINNER

No Dulling – Keche ft. Kuami Eugene

Enjoyment – KiDi

Sisa – King Promise

Ekorso – Kofi Jamar ft. Yaw Tog & YPee

Open Gate – Kuami Eugene

La Hustle Rmx – Medikal ft. Criss Waddle & Joey B

Happy Day – Sarkodie ft. Kuami Eugene

Sore – Yaw Tog ft. O’Kenneth, Reggie, Jay Bhad & City Boi

Say Cheese – KiDi

Inna Song – Darkovibes ft. King Promise

Artiste of the Year

Adina

Diana Hamilton – WINNER

KiDi

Kuami Eugene

Medikal

Sarkodie

Source: Yen News